Григорьев Николай Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Григорьев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 133
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18085. Григорьевъ, Николай александровъ, 42 л. Мщ. г. Калуги, рд. въ с. Покровскомъ, Рыченск. в., Перемышльск. у.; — Калужск. О. С., 11 Сент. 910, 152 и 1654¹ У., по сов. съ 2-мя приг. сего С. отъ 8 Апр. 910 г. (1654¹ У., арест. отд. 4½ г.) и отъ 20 Окт. 910 г. (931¹ У., арест. отд. 3½ г.), арест. отд. 5 л. Исп. 30 Дек. 910.
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