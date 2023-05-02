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Михалин Харитон Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михалин
Имя
Харитон
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
07 май 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 337
Источник
Скан
Оригинальная запись
89635. МИХАЛИНЪ, ХАРИТОНЪ ЕГОровъ. Сс.-пос. Верхнеудин. у., Бичурск. в., 39 л., рд. Малоярославецк. у., Дѣтчинск. в., въ д. Абелеѣ; — У. Чл. О. С., по Мещовск. у., 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 7 Мая 908. | 98 94394 1647 У. | 89 33418 1641 У.

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