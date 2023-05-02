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Толейкис Юзефат Валерианов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Толейкис
Имя
Юзефат
Отчество
Валерианов
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 406
Источник
Скан
Оригинальная запись
140030. ТОЛЕЙКИСЪ, ЮЗЕФАТЪ ВАЛЕРІАНОВЪ. К. Россіенск. у., Сартыникск. в., д. Лапкосовъ, 80 л.; — Г. С. м. м. Таурогена и Юрбурга, Россіенск. у., 173 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Нояб. 909.

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