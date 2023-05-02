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Гасанов Николай Моисеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гасанов
Имя
Николай
Отчество
Моисеевич
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
1368. Гасанов Николай Моисеевич, 32 л., Томск. окр., М.-Песчанск. р., с. Уколь. Н. С. 18 уч. Томск. окр. Ст. ст. 2 ч. 86, 88, лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 2/ХІ—26.

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