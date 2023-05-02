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Потемкин Павел Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Потемкин
Имя
Павел
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
10 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7952. ПОТЕМКИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 18 л., Псковск. у., Веделевск. в. Н. С. 11 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 10 сент. 923.

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