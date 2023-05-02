Урасов Михаил Евсигнеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Урасов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Евсигнеев
- Дата исполнения приговора
- 03 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140331. УРАСОВЪ, МИХАИЛЪ ЕВСИГНѢЕВЪ. К. Оханск. у., Большесосновск. в., с. Малой Сосновы, 21 г., рд. т. же у. и в., въ с. Торокановѣ; — У. Чл. О. С. по Охонск. у. 2 Сент. 909, 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 3 Сент. 909.
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