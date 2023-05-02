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Гаврилов Александр Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гаврилов
Имя
Александр
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
22 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 59
Источник
Скан
Оригинальная запись
45934. ГАВРИЛОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ВАсильевъ. Мщ. г. Саратова, 21 г.; — М. С. 2 уч. г. Саратова (въ 3 р.), 169 М., тюр. 5 м. Исп. 22 Апр. 905. | 904 85596 169 М. | 903 46808 169 М.

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