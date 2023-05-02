Гаврилов Александр Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаврилов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 22 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45934. ГАВРИЛОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ВАсильевъ. Мщ. г. Саратова, 21 г.; — М. С. 2 уч. г. Саратова (въ 3 р.), 169 М., тюр. 5 м. Исп. 22 Апр. 905. | 904 85596 169 М. | 903 46808 169 М.
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