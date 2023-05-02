Архипов Федор Никифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Архипов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Никифоров
- Дата исполнения приговора
- 12 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129641. АРХИПОВЪ, ФЕДОРЪ НИКИФОровъ. Админ. сс. изъ мщ. г. Ростова (на/Д.), 43 л.; — З. Н. 4 уч. Орлов. у., 28 Авг. 909, 16 и 169 М., по сов. съ 2-мя приг. сего З. Н. отъ 28 Авг. 909 г. (169 М.—тюр. 3 и 5 м.), тюр. 6 м. Исп. 12 Сент. 909, счит. ср. съ 28 Авг. 909. | 909 1095 50 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.