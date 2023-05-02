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Архипов Федор Никифоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Архипов
Имя
Федор
Отчество
Никифоров
Дата исполнения приговора
12 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
129641. АРХИПОВЪ, ФЕДОРЪ НИКИФОровъ. Админ. сс. изъ мщ. г. Ростова (на/Д.), 43 л.; — З. Н. 4 уч. Орлов. у., 28 Авг. 909, 16 и 169 М., по сов. съ 2-мя приг. сего З. Н. отъ 28 Авг. 909 г. (169 М.—тюр. 3 и 5 м.), тюр. 6 м. Исп. 12 Сент. 909, счит. ср. съ 28 Авг. 909. | 909 1095 50 М.

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