Грановский Василий Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грановский
- Имя
- Василий
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46242. ГРАНОВСКІЙ, ВАСИЛІЙ СЕРГѢЕВЪ. Мщ. г. Кинешмы, 19 л.; — М. С. 3 уч. г. Н.-Новгорода (въ 3 р.), 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 30 Мая 905. | 904 31573 169 М. | 903 1962 172 М.
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