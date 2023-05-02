Солоцкий Кузьма Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Солоцкий
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29088. СОЛОЦКИЙ, КУЗЬМА ПАВЛОВИЧ, 36 л. Гр. Елецк. у., Чернавск. в., д. Козинко-Войсковая; — Н. С. 6 уч. Кубанск. обл. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 12 д. пр. з. Исп. 17 авг. 920.
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