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Солоцкий Кузьма Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Солоцкий
Имя
Кузьма
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
17 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
29088. СОЛОЦКИЙ, КУЗЬМА ПАВЛОВИЧ, 36 л. Гр. Елецк. у., Чернавск. в., д. Козинко-Войсковая; — Н. С. 6 уч. Кубанск. обл. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 12 д. пр. з. Исп. 17 авг. 920.

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