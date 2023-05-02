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Починков Ефим Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Починков
Имя
Ефим
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
15 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7960. ПОЧИНКОВ ЕФИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 21 г., Архангельск. у., Рикасовск. в., д. Нижнее Ладино. Архангельск. Губсуд. Ст. 183 ч. 1, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 15 мая 923.

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