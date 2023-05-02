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Алексеев Григорий Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеев
Имя
Григорий
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
129392. Алексѣевъ, Григорій дмитріевъ. Каз. ст. Старо-Черкасской, Черкасск. окр., 19 л.; — М. С. 2 уч. Ростов. (на/Д.) окр. 9 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Окт. 909. | 908 99036 169 М.

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