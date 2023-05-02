Цыганкова Александра Дмитриева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цыганкова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Дмитриева
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141019. ЦЫГАНКОВА, АЛЕКСАНДРА Дмитріева. Мщ. г. Мценска, 58 л.; — У. Чл. О. С. по Мценск. у. 1 Авг. 908, 2 ч. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 2 Нояб. 909.
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