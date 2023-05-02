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Цыганкова Александра Дмитриева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цыганкова
Имя
Александра
Отчество
Дмитриева
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
Источник
Скан
Оригинальная запись
141019. ЦЫГАНКОВА, АЛЕКСАНДРА Дмитріева. Мщ. г. Мценска, 58 л.; — У. Чл. О. С. по Мценск. у. 1 Авг. 908, 2 ч. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 2 Нояб. 909.

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