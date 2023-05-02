Хорошилов Тимофей Моисеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хорошилов
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Моисеев
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 437
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140866. ХОРОШИЛОВЪ, ТИМОФЕЙ МОИСЕЕВЪ. К. Ростовск. (н/Д.) окр. в. и с. Глафировки, 45 л.; — М. С. 5 уч. Ейск. окр. 3 Нояб. 909, 169 М., тюр. 5 м. Исп. 3 Нояб. 909.
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