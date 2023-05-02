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Лабзин Александр Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лабзин
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
06 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
7809. ЛАБЗИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 25 л., г. Тифлиса. Саратовск. Губсуд. Ст. 180 п. «Ж», лиш. св. 3 г. 10 м. 11 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 6 апр. 923.

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