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Бердин Прокофий Филиппов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бердин
Имя
Прокофий
Отчество
Филиппов
Дата исполнения приговора
04 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
45200. БЕРДИНЪ, ПРОКОФІЙ ФИЛИПповъ. К. Мокшан. у., Самаруковск. в., с. Бибикова, 30 л.; — Асхабадск. О. С., 1464 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. нѣк. пр., тюр. 8 м. Исп. 4 Апр. 905.

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