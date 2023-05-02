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Гужавин Михаил Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гужавин
Имя
Михаил
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
3551. ГУЖАВИН МИХАИЛ КУЗЬМИЧ, 23 л., Уржумск. у., Больше-Шуршинск. в., д. Гужавинской. Вятск. Губсуд. Ст. ст. 81, 114а ч. 1, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 9 сент. 923.

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