Гужавин Михаил Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гужавин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 09 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3551. ГУЖАВИН МИХАИЛ КУЗЬМИЧ, 23 л., Уржумск. у., Больше-Шуршинск. в., д. Гужавинской. Вятск. Губсуд. Ст. ст. 81, 114а ч. 1, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 9 сент. 923.
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