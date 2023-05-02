Ляш Гавриил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяш Гавриил Федорович

Ляш Гавриил Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ляш
Имя
Гавриил
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
12 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
8454. ЛЯШ ГАВРИИЛ ФЕДОРОВИЧ, 34 л., Акмолинск. у., Графск. в., с. Гуляйполе. Н. С. 1 уч. Акмолинск. у. Ст. 143, лиш. св. 3½ г. Исп. 12 февр. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.