Тучин Степан Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тучин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 23 август 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 280
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9708. ТУЧИН СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 Л., г. Благовещенска. В. Т. 35 стр. див. Ст. ст. 2 ч. 3, 2 ч. 4. П. В. П., 143, У. К., лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 23/ѴІІІ—26.
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