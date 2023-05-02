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Тучин Степан Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тучин
Имя
Степан
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
23 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 280
Источник
Скан
Оригинальная запись
9708. ТУЧИН СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 Л., г. Благовещенска. В. Т. 35 стр. див. Ст. ст. 2 ч. 3, 2 ч. 4. П. В. П., 143, У. К., лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 23/ѴІІІ—26.

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