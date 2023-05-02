Али-Оглы Джалал Гулим
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Али-Оглы
- Имя
- Джалал Гулим
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129427. али-оглы, джалалъ гулимъ. Перс.-подд., 30 л., рд. въ Персіи; — Помощн. М. С. 2 Мир. отд. г. Тифлиса, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 31 Авг. 909. | 13 Апрѣля 909 г., 1 Мир. отд. г. Тифлиса, за кражу—тюр. 3 м.
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