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Рец Андрей Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рец
Имя
Андрей
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
24 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
8222. РЕЦ АНДРЕЙ ГАВРИЛОВИЧ, 38 л., Таманск. отд. ст. Степной. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 105, лиш. св. 1 г. 7 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 24 апр. 923.

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