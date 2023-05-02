Пряничников Михаил Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пряничников
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44425. ПРЯНИЧНИКОВЪ, МИХАИЛЪ Ефимовъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Аткарск. у., Галаховск. в. и с., 32 л.; — Саратов. О. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 11 Апр. 907. | 906 38664 172 М. | 902 90486 169 М. | 904 36160 1643 У.
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