Корнюхов Герасим Акимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корнюхов
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Акимов
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 121
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32567. КОРНЮХОВЪ, ГЕРАСИМЪ АКИмовъ. К. Дмитров. у., Веребск. в., д. Лубенска, 21 г., рд. т. же у. и в., въ д. Хрипковой; — У. Чл. Орлов. О. С., по Дмитров. у., 2 п. 1112 Пит. У., тюр. 4 м., но за сил. Выс. маниф. 904 г., отъ наказ. освобожд. Дѣло 905 г. № 20.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.