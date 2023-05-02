Кашин Леонид Львович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кашин
- Имя
- Леонид
- Отчество
- Львович
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4494. КАШИН ЛЕОНИД ЛЬВОВИЧ, 28 л., Чистопольск. к., Ерокшинск. в. и с. Н. С. 1 уч. г. Вятки. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 25/ІѴ—24.
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