Хорсеева Мария Николаева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хорсеева
- Имя
- Мария
- Отчество
- Николаева
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 437
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140867. ХОРСѢЕВА, МАРІЯ НИКОЛАЕВА. К. Курск. у., Чаплыгинск. в., д. Боевой, 47 л., рд. т. же у. и в., въ д. Шеховцевой; — У. Чл. О. С. по Курск. у. 14 Окт. 908, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 24 Окт. 909.
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