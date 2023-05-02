Редько Федор Моисеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Редько
- Имя
- Федор
- Отчество
- Моисеевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18553. РЕДЬКО, ФЕДОР МОИСЕЕВИЧ, 42 л. Гр. Екатеринодарск. отд., ст. Георгие-Афинской; — Н. С. 5 уч. Майкопск. отд. Араковар., лиш. св. 5 л. условно, по амн. от нак. освоб.
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