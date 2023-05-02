Беседин Никифор Владимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беседин
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Владимиров
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143141. БЕСѢДИНЪ, НИКИФОРЪ ВЛАдиміровъ. Лиш. ос. пр. изъ К. Новооскольск. у., Пригородн. в., сл. Михайловской, 22 л.; — Курск. О. С. 15 Сент. 909, 4 п. 134, 135, 152 и 2 ч. 1481 У., арест. отд. 3 г. Исп. 10 Нояб. 909. Сей приг. поглощенъ приг. Кіевск. Воен. О. С. отъ 7 Авг. 908 г. по 1627, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 10 л. | 905 19859 179 М,
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