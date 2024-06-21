Балашов Илья Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балашов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129815. БАЛАШОВЪ, ИЛЬЯ СТЕПАновъ (онъ же Андріановъ). К. Бѣжецк. у., Княжевск. в., д. Руготина, 33 л.; — У. Чл. О. С. по Бѣжецк. у. 25 Сент. 909, 13, 170¹ и 1 п. 171 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 10 Окт., счит. ср. съ 25 Сент. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.