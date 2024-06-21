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Балашов Илья Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балашов
Имя
Илья
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
129815. БАЛАШОВЪ, ИЛЬЯ СТЕПАновъ (онъ же Андріановъ). К. Бѣжецк. у., Княжевск. в., д. Руготина, 33 л.; — У. Чл. О. С. по Бѣжецк. у. 25 Сент. 909, 13, 170¹ и 1 п. 171 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 10 Окт., счит. ср. съ 25 Сент. 909.

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