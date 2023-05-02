Соколов Леонид Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соколов
- Имя
- Леонид
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8632. СОКОЛОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ, 22 л., Ярославск. г., г. Ростова. Н. С. 1 р. г. Ростова. Ст. 88, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 7/Ѵ—26.
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