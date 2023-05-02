Павлов Константин Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 19 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 333
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28698. ПАВЛОВЪ, КОНСТАНТИНЪ ПАВЛОВЪ. Лиш. ос. цр. изъ мщ. г. Вологды, 28 л., рд. въ л. Базловой, Андреева. в., Васильск. у.; — Вологод. О. С., 4 п. 134, 135, 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ Г. Исп. 19 Дек. 908. | 906 22141 1659¹ У. | 902 25435 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 34155. | 9114 7122 170 М.
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