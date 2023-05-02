Палкин Павел Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Палкин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7398. ПАЛКИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 24 л., Пермск. у., Юго-Камск. у. и з. В. Т. Триб. Северо-Восточн. окр. Ст. ст. 16 ч. 3, 180 п. «ж» и 180-а, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 29 апр. 923.
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