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Бенияминов Джебраиль Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бенияминов
Имя
Джебраиль
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
28 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
37702. БЕНІЯМИНОВЪ, ДЖЕБРАИЛЬ ПАВловъ. Перс.-подд., 20 л., рд. въ Персіи; — Тифлисск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 140 и 2 г 1647 У., тюр. 8 м. Исп. 28 Апр. 905. | 904 47796 1647 У. | 901 45905 169 М. | 902 94042 1647 У.

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