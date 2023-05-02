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Волинин Антон Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волинин
Имя
Антон
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
1125. Волинин Антон Александрович, 37 л., г. Ленинграда. Орловск. Г. С. Ст. ст. 1 ч. 105, 103, 1 ч. 113, лиш. св. 6 л. П. в. з. с. 12/Х—26.

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