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Черных Василий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черных
Имя
Василий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
10 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 361
Источник
Скан
Оригинальная запись
13338. Черных Василий Петрович, 20 л., Уральск. обл., г. Тюмени. Н. С. 11 р. г. Челябинска. Ст. ст. 180 п. "б", 220, 222, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 10 февр. 926.

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