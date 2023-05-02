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Цацевич Ксения Степаповна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цацевич
Имя
Ксения
Отчество
Степаповна
Дата исполнения приговора
10 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
7906. ЦАЦЕВИЧ, КСЕНИЯ СТЕПАПОВНА, 20 л., Гр. Волковысск. у., Бросовск. в., д. 2 Новосёлки,; Н. С. Вознесенск. уч. г. Москвы, Кража, лиш. св. 6 м., Исп. 10 июля 919.

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