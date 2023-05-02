Кужунтаев Тимошпай
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кужунтаев
- Имя
- Тимошпай
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16294. КУЖУНТАЕВ, ТИМОШПАЙ, 25 л. Гр. Атаманск. ст., аула № 5; — Н. С. 2 уч. Атаманск. у., Кража, лиш. св. 10 л. Исп. 30 шонл 920.
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