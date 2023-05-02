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Герасимов Михаил Никанорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Герасимов
Имя
Михаил
Отчество
Никанорович
Дата исполнения приговора
15 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
1415. Герасимов Михаил Никанорович, 19 л., Забайкальск. г., Акшинск. у., д. Шемеленгуй. Герасимов Михаил Никанорович, 19 л., Забайкальск. г., Акшинск. у., д. Шемеленгуй. Н. С. Титовск. р. Ст. 180, п. «б», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 15/ХІ—26. Наст. приг. поглощен приг. Д.-Вост. Кр. С., вст. в зак. силу 25/ХІ—26.

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