Герасимов Михаил Никанорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герасимов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Никанорович
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1415. Герасимов Михаил Никанорович, 19 л., Забайкальск. г., Акшинск. у., д. Шемеленгуй. Герасимов Михаил Никанорович, 19 л., Забайкальск. г., Акшинск. у., д. Шемеленгуй. Н. С. Титовск. р. Ст. 180, п. «б», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 15/ХІ—26. Наст. приг. поглощен приг. Д.-Вост. Кр. С., вст. в зак. силу 25/ХІ—26.
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