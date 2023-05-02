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Детковский Александр Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Детковский
Имя
Александр
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
27 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 78
Источник
Скан
Оригинальная запись
2654. ДЕТКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ, 22 л., Мозырск. у., Наровнинск. в. В. Т. 16 стр. корп. Ст. ст. 205, 1 ч. 207, 220, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 27/ХІІ—24.

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