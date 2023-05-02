Федотов Алексей Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федотов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1925
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 300
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10398. ФЕДОТОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 38 л., Владимирск. у., Ставровск. в., д Добрынино. Н. С. 10 уч. Сокольничск. р. г. Москвы. Ст. 180, лиш. св. 8 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 21/ѴІІ—25.
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