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Титов Дмитрий Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Титов
Имя
Дмитрий
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
09 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 268
Источник
Скан
Оригинальная запись
9275. ТИТОВ ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ, 28 л., Кашинск. у., Тиволинск. в., д. Макодево. Н. С. Деж. кам. г. Ленинграда. Ст. 176, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 9/ХІІ—26.

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