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Альконюк Гдаль Гершков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Альконюк
Имя
Гдаль
Отчество
Гершков
Дата исполнения приговора
10 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
44836. АЛЬКОНЮКЪ, ГДАЛЬ ГЕРШКОВЪ (онъ же Ельконюгъ). Мщ. м. Высоко-Литовска, Брестск. у., 18 л, рд. въ г. Брестѣ; — У. Чл. О. С., по 1 уч. Брестск. у., 1 и 2 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 10 Мая 905.

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