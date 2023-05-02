Альконюк Гдаль Гершков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Альконюк
- Имя
- Гдаль
- Отчество
- Гершков
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44836. АЛЬКОНЮКЪ, ГДАЛЬ ГЕРШКОВЪ (онъ же Ельконюгъ). Мщ. м. Высоко-Литовска, Брестск. у., 18 л, рд. въ г. Брестѣ; — У. Чл. О. С., по 1 уч. Брестск. у., 1 и 2 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 10 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.