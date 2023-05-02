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Садыков Шайхилислам

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Садыков
Имя
Шайхилислам
Дата исполнения приговора
26 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
8629. САДЫКОВ ШАЙХИЛИСЛАМ, 19 л.,Осинск. у. Н.-Артауловск. в. д. Байсаровой. Н. С. 1 уч. Осинск. у. Ст. 181 ч. 2, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 26 апр. 923.

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