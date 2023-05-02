Кудинов Василий Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кудинов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 15 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 205
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7216. КУДИНОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 27 л., Ефремовск. у., Старо-Казачьей в., д. Пушкари. Н. С. 1 уч. Ефремовск. у. Ст. 147 ч. 2, лиш. св. 1 г. Исп. 15 мая 923.
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