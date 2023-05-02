Вонсовский Антон Феликсов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вонсовский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Феликсов
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 56
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45859. ВОНСОВСКІЙ, АНТОНЪ ФЕЛИксовъ. Мщ. г. Калушина, Новоминск. у., 28 л.; — Варшан. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 13, 1 ч. 1655 и 1659¹ У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 6 Апр. 905. | 901 53387 170 М. | 900 56949 170 М.
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