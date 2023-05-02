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Герасимов Евстафий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Герасимов
Имя
Евстафий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
09 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
14070. ГЕРАСИМОВ, ЕВСТАФИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л. Гр. Гжатск. у. Клушино-Воробьевск. в.; — Н. С. 3 уч. г. Уфы. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 9 марта 920.

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