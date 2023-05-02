Жеребцов Степан Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жеребцов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 02 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3195. ЖЕРЕБЦОВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ, 27 л., Хабаровск. у., Ннколаевск. в., д. Корсаково. Амурск. Губсуд. Ст. 95, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 2/ХІІ—24. Настоящ. приг. поглощен приговором Приамурск. Ревтриба от 30/І—23.
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