Данилов Самуил Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Данилов
- Имя
- Самуил
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 102205. ДАНИЛОВЪ, САМУИЛЪ СЕМЕновъ, 30 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Бѣжецк. у., Моркиногорск. в., д. Раева; — Кашинск. О. С., 17 Мая 911, 9. 2 ч. 1651, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 28 Іюля 911. | 908 3103 2 ч. 1655 У. | 99 65963 1655 У. | 96 1732 169 М. | 98 35617 1647 У. | 94 70618 169 М.
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