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Селантьев Иннокентий Кириллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Селантьев
Имя
Иннокентий
Отчество
Кириллович
Дата исполнения приговора
17 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8854. СЕЛАНТЬЕВ ИННОКЕНТИЙ КИРИЛЛОВИЧ, 27 л., Иркутск. у., Усольск. в. и с. Иркутск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 5 л. Исп. 17 ноября 923.

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