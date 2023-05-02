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Поздеев Егор Тихонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поздеев
Имя
Егор
Отчество
Тихонович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
18239. ПОЗДЕЕВ, ЕГОР ТИХОНОВИЧ, 53 л. Гр. Ижевск. у., Ежовск. в., д. В.-Кузьма; — Н. С. 14 уч. Ижевск. у. Убийство, лиш. св. 2 г., по амн. ют нак. освоб.

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