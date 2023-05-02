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Швец Павел Наумович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Швец
Имя
Павел
Отчество
Наумович
Дата исполнения приговора
08 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 366
Источник
Скан
Оригинальная запись
12702. ШВЕЦ ПАВЕЛ НАУМОВИЧ, 20 л., Гомельск. г., Речицк. у., Горвальск. в., д. Сведской. Гомельск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 8/Ѵ—26.

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